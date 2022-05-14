Арестович спрогнозував, коли ЗСУ перейдуть у наступ

Олексій Арестович назвав можливі терміни наступу ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

На Україну в липні-вересні чекають жорсткі бої, коли ЗСУ перейдуть у наступ, а російська армія оборонятиметься.

Таку думку висловив позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю Youtube-каналу "Фейгин Live".

Реклама

Арестович зазначив, що Кремль намагається торгуватися із західними країнами, щоб не віддавати захоплені українські території.

"Спроба сторгуватися із Заходом зараз провалиться. Почнеться нормальне "махалово", яке до липня має почати розігріватися як слід. Підозрюю, що липень-серпень будуть ареною дуже жорстких боїв, коли ми, швидше за все, намагатимемося наступати, а російська армія буде оборонятися… Будемо ламати фізично і перти вперед, доки не доб'ємо", – наголосив радник голови ОПУ.

Арестович пообіцяв Путіну неприємний "сюрприз"

Радник голови ОПУ Олексій Арестович заявив, що економіка РФ не здатна протистояти західним санкціям так само, як "непереможна" армія РФ – Збройним силам України.

"У кремлівського керівництва є великі ілюзії щодо життєздатності, цілісності та стресостійкості своєї економіки. Я думаю, на них чекає такий самий сюрприз, як чекав з армією. Коли санкції почнуть по-справжньому наздоганяти, десь до липня-вересня", – вважає радник голови ОПУ

За словами Арестовича, всі показники російської економіки "такі ж "мальовані", як і в армії", оскільки "не може бути одна здорова сфера в країні, де все прогнило".