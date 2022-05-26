Арестович: Російська армія, ймовірно, захопила Лиман

Бої за Лиман тривали кілька тижнів / Колаж "Сьогодні"

Позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що найімовірніше ЗСУ втратила один населений пункт на Донбасі, куди Росія стягнула всі резерви, що залишилися, і активно настає вже кілька тижнів .

"За неперевіреними даними, ми втратили місто Лиман. Це ще потрібно перевірити", – сказав він під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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"За неперевіреними даними, північніше ми втратили місто Лиман. Російська армія, це потрібно перевірити, захопила його. Причому те, як вона його захопила показує, що там дуже талановиті командири і це показує зростання рівня оперативного управління та умінь російської армії", – додав Арестович.

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