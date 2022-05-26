Арестович: Російська армія, ймовірно, захопила Лиман

Бої за Лиман тривали кілька тижнів / Колаж "Сьогодні"
Позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що найімовірніше ЗСУ втратила один населений пункт на Донбасі, куди Росія стягнула всі резерви, що залишилися, і активно настає вже кілька тижнів .
"За неперевіреними даними, ми втратили місто Лиман. Це ще потрібно перевірити", – сказав він під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".
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"За неперевіреними даними, північніше ми втратили місто Лиман. Російська армія, це потрібно перевірити, захопила його. Причому те, як вона його захопила показує, що там дуже талановиті командири і це показує зростання рівня оперативного управління та умінь російської армії", – додав Арестович.
Офіційно
- Згідно з вечірнім звітом Генштабу України, на Лиманському напрямку противник зосереджував зусилля на вогневому ураженні наших підрозділів у районах Озерного та південніше населеного пункту Лиман. Повідомлення про захоплення цього міста ще не було.
- Також повідомлялося, що у напрямках Покровського та Клинового противник має частковий успіх, захопив населений пункт Мідна Руда і зараз проводить перегрупування.
- Загалом ситуація на Донбасі дуже важка, що визнає найвище керівництво країни. Про це, зокрема, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він також повідомив, що поки що немає передумов для початку контрнаступу в усіх напрямках.
- Також заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що бої ЗСУ з російськими загарбниками досягли максимальної інтенсивності вздовж усієї лінії зіткнення. Ворог атакує одразу за декількома напрямками.