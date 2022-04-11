Арестович: Росія може призвати 8 млн осіб, але їм не вистачить зброї

Арестович вважає, що нинішня війна з Росією – не остання / Фото: Колаж: Сьогодні

Кремль може мобілізувати на війну з Україною мільйони росіян, але цих людей нема чим озброювати і забезпечувати.

Про це розповів в інтерв'ю каналу "Фейгін Live" позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

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"Вони можуть призвати 8 млн осіб зараз. Але їм не вистачить навіть автоматів. Сучасна війна – це війна великих механізованих з'єднань та артилерії. Немає у них. Немає! Велика Росія, а призвати когось і забезпечувати нема чим", – наголосив радник голови ОПУ.

При цьому Арестович висловив думку, що нинішня війна з Російською Федерацією – не остання, і навів приклад Ізраїлю.

"Ізраїль і араби пройшли п'ять великих війн між собою, поки зрозуміли, що ці методи не діють, треба переходити до якихось інших. Частина уклали мир, як Йорданія та Єгипет, частина продовжують борсатися і так далі. Так буде приблизно і в нас. Не знаю, чи знадобиться п'ять, але думаю, що кілька військових зіткнень до 2035 року нам гарантовано", – прогнозує він.

РФ проводить приховану мобілізацію

За даними Генштабу ЗСУ, у Росії проводять приховану мобілізацію резервістів, яких укомплектують застарілою технікою. При відборі надають перевагу тим, хто вже має бойовий досвід. РФ розраховує на 60 тисяч резервістів

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"Серед російського населення поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть поліпшити своє матеріальне становище за рахунок так званих трофеїв, тобто грабунку та мародерства", – стверджують у Генштабі.

Крім того, окупанти продовжують незаконну мобілізацію мешканців ОРДЛО і відправляють їх у бій, використовуючи як живий щит.