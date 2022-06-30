Арестович розповів, як ЗСУ зірвуть окупантам референдум у Херсонській області

Схема в окупантів відката, але не факт, що нині пройде / Колаж "Сьогодні"

У російської окупаційної влади не вийде у спокійній обстановці провести фейковий референдум про входження Херсонської області у складі Росії. ЗСУ відпрацьовуватимуть і цей сценарій.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю Фейгін LIVE.

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Думка

"Поки вони там ставатимуть у страшну оборону, і намагатимуться легітимізувати, нарізати кордони виборчих округів, ВСУ не стоятимуть і не дивитимуться, як вони це роблять. І тут виникає цікава ситуація – вони намагаються підвестися, а ми не даємо їм підвестися і наступаємо, швидше за все. Ух, клас! ", – заявив Арестович в ефірі.

Він також зазначив, що росіяни не мають ресурсів і наш наступ стримувати, і фейковий референдум проводити.

"Це їхнє планування дуже тупе. Треба бути дуже наївними, щоб вважати, що ми спокійно дивитимемося, як вони цей референдум організовують, і не попрямуємо вперед. Попремо і буде, з чим перети вже. Ось ця дурість, тому що вони не враховують дії супротивника", – сказав Арестович.

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