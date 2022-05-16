Арестович розшифрував знакове посилання Кремля по Криму

Арестович заявив, що Путін здасть Крим. / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Кремль морально готує росіян до здачі Криму. Так він прокоментував заяву прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова про "територіальні суперечки" щодо півострова.

Про це Арестович сказав у інтерв'ю Youtube-каналу "Фейгін Live".

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Він зазначив, що раніше Росія не заявляла про територіальні суперечки з Україною щодо Криму.

"До цього ж не було жодних територіальних суперечок, був "референдум людей", який "навіки вирішив бути з Росією", а тепер виявляється, що це територіальні суперечки між РФ та Україною. Пєсков ніколи просто так нічого не каже. Або його застали зненацька" і він обмовився. Але я в це не дуже вірю", – заявив радник голови ОП.

У Росії очікують повернення Криму Україні

Російський блогер та журналіст Майкл Накі заявив, що Крим повернеться до складу України.

"Я більше скажу: і Крим незабаром теж повернеться назад і буде звільнений від загарбників. Але не забігатимемо вперед. Історія полягає в тому, що це залежить від великої кількості факторів. Це залежить, у тому числі, від дій Росії, яка зараз робить все, щоб програти – це найдивовижніше".

Він зазначив, що військові аналітики, у тому числі закордонні, були шоковані двома місяцями війни в Україні та діями російського командування.

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