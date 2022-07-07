Арестович привітав із ювілейним прильотом до Чорнобаївки

Російські окупанти висновків не роблять і продовжують гинути / Колаж "Сьогодні"

Армія міжнародного злочинця Володимира Путіна знову зазнала втрат на аеродромі в Чорнобаївці.

Про новий влучний удар повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Що відомо

" Знаю, знаю, воно вже не так, як раніше, але ювілейний раз незручно промовчати. Чорнобаївка, 25-й. Вогнева поразка зі скупчення техніки о 14.23. Станом на 15.37 триває горіння та детонація БП" , – написав Арестович.

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