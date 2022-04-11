Арестович: Окупанти триматимуться за Херсон до останнього

Відхід із Херсона стане для окупантів стратегічним провалом, вважає Арестович / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти вперто тримаються за Херсон, який має для них особливу стратегічну важливість.
Про це розповів в інтерв'ю каналу "Фейгін Live" позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.
Як наголосив Арестович, росіяни не збираються здавати Херсон:
"Триматимуться за нього. Остання точка, яку вони залишать, – це буде Херсон. Падіння Херсона обвалює одразу проблему Мелітополя, дорогу з Криму, Запоріжжя та Маріуполь".
За його словами, українські війська під Херсоном "тиснуть на правосторонній "прищ", який там на березі знаходиться".
Радник голови ОПУ зазначив, що російське командування намагається бити у відповідь, намагаючись повторити подвиг українських військ під Києвом, де наші військові "вигадали хитрий хід".
"У ніч перед вирішальною атакою на Київ вони (ЗСУ. – Ред.) завдали удару на Макарів, вклинилися у війська противника, і атака на Київ одразу захлинулась, тому що не реагувати на це не можна, ми залізли в центр угруповання. Цей трюк, тільки у значно меншому масштабі, вчора спробували зробити російські війська у напрямку Олександрівки, але у них не вийшло. Їхнє вклинення скінчилося знищенням приблизно ротної тактичної групи", – повідомив Арестович.
Військові РФ у Херсоні розганяють мітинги проти окупації
У Херсоні 10 квітня на площі біля кіноконцертної зали "Ювілейний" місцеві жителі вийшли на мітинг, але російські військові розігнали їх.
У центрі міста з боку "Ювілейного" було чути постріли. Ймовірно, для розгону мирних жителів російські окупанти застосували зброю. Чи є постраждалі або затримані, наразі невідомо.
Місцеві жителі проводять подібні акції вже понад місяць, незважаючи на погрози окупантів.