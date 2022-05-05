Арестович назвав причини, через які Україна не відкриє другий фронт із Білоруссю

Арестович розповів, чому Україна проти війни з Білоруссю / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україна не має наміру воювати з Білоруссю. Це може статися лише якщо білоруська армія перейде кордон або безпосередньо відкриє вогонь по українцям. Головне завдання України зараз – не допустити, щоб у пам'яті білорусів лишилося, що українські солдати стріляли у білорусів.

Про це Арестович сказав в ефірі "ФЕЙГІН.LIVE".

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"Ми проводимо щодо Білорусі те, що називається real politic. Така політика полягає в тому, що з одного боку ми чітко розрізняємо білоруську владу та білоруський народ. З іншого боку, ми розуміємо, що білоруська влада проводить те, що називається у західній політичній науці "ефективний контроль" – над силовиками, над державною машиною тощо. А це означає, що ми користувалися їхніми послугами як посередників, наприклад, у переговорах" , – сказав Арестович.

Він також додав, що Україна не визнала Лукашенка обраним президентом. За його словами, "лідери" країн приходять та йдуть, а народ залишається.

"Тому відкриття другого фронту, за всієї законності цього відкриття, бо з території Білорусі проти нас здійснюються військові дії, не входить у наші плани... Нам не потрібно, щоб, повторюся, у пам'яті білорусів лишилося, що українці стріляли у білорусів. Тому ми не стріляємо, маючи законне право та маючи всі бойові можливості", – сказав Арестович.

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За словами радника голови ОПУ, білоруси платять українцям тією ж монетою. Арестович додав, що білоруська армія відмовилася брати участь у війні проти України. Крім цього, в українській армії проти Росії офіційно воюють сотні білорусів.

У Білорусі помітили колони військової техніки

Вранці 4 травня помітили білоруську військову техніку, яка рухалася з Мінська у бік українського та литовського кордонів. Про це повідомляє моніторингова група воєнної активності "Беларускі Гаюн".

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О 8:30 ранку трасою Р-17 з Бреста у напрямку кордону з Україною виїхав дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-300ПС Збройних сил Республіки Білорусь.

С-300 – це зенітно-ракетний комплекс, здатний вражати різні цілі далеко від кількох до 75-200 км.

У колоні рухалося близько 25-30 одиниць техніки. Серед іншого помічені пускові установки 5П85 та радіолокатор підсвічування та наведення (РПН) 5Н63 з пунктом бойового управління.

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