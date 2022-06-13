Андрющенко повідомив про загадковий сплеск смертності у Маріуполі

Кількість могил постійно збільшується / Колаж "Сьогодні"

В окупованому російською армією Маріуполі є підозри на початок епідемії холери, про що раніше попереджали міжнародні фахівці. Зафіксовано різке зростання смертності серед мирних жителів, які залишилися у багатостраждальному місті. При цьому окупанти не обтяжують себе встановленням причин кончини українців.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Що відомо

"Окупаційна влада запевняє, що ситуація під контролем. Проте за цим стоїть лише те, що нічого не робиться. Жодних превентивних дій. Єдине, окупанти таки визнали проблему із перепохованням загиблих, які поховані у дворах багатоповерхівок. Більшість перепоховань проводиться у братській могилі в Мангуші, тому умовно офіційна процедура займає від 8 до 10 діб проходження бюрократичними колами пекла так званого "ДНР" та їхньої похоронної служби. При цьому встановлення причин смерті не провадиться ", – повідомив Андрющенко.

Також за його інформацією, жодних офіційних даних про рівень та причини смертності у Маріуполі немає. Окупанти не мають ні устаткування, ні реактивів щодо відповідних аналізів і тестів.

"Водночас спостерігаємо тенденцію збільшення поховань по дворах та підготовки нових могил мешканцями. Щодня на імпровізованих цвинтарях з'являються нові могили. Причини смерті невідомі, але мають ненасильницький характер. У питанні епідемії можна сподіватися, що ризик залишиться ризиком. На жаль, але поки що так", – написав радник.

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Обстановка