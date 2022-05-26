Американські аналітики назвали головну мету РФ на Луганщині на найближчі дні

Росія хоче захопити Сєвєродонецьк найближчими днями / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти змінили тактику ведення боїв на Донбасі. Найближчими днями армія РФ може посилити наступ на Сєвєродонецьк та захопити місто. Сили кинуть також на атаку на Сіверськ.

Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що російські сили, схоже, наразі віддають пріоритет зусиллям щодо перерізання двох автомагістралей на Сєвєродонецьк, а не проведення наступальних операцій на Бахмут. Але захоплення доріг мало, окупантам потрібно заблокувати або зруйнувати Бахмут і Сіверськ, щоб завершити формування котла у Луганській області.

Крім того, в Інституті констатують, що російські війська визначили пріоритетний поступ на схід і захід від Попасної, щоб перерізати українські наземні лінії комунікації на південний захід від Сєвєродонецька та завершити оточення Луганської області.

Росіяни, ймовірно, увійшли в Лиман і можуть використовувати його для координації просування на південний схід від Ізюму для початку наступу на Сіверськ.

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Також стверджується, що окупанти можуть розпочати битву за Сєвєродонецьк до того, як повністю відріжуть українські наземні лінії комунікації на південний захід та північний захід від Сєвєродонецька. Ця битва, ймовірно, розпочнеться найближчими днями.

Крім того, в Інституті звернули увагу на заяви голови міліції так званої ДНР Едуарда Басуріна, який заявив, що Росія створюватиме "менші котли", щоб позбавити українські війська матеріально-технічного забезпечення та підкріплення замість широкомасштабного оточення на адміністративному кордоні Донецької області.

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