Аксьонов заявив про удари ЗСУ по окупантах на острові Зміїний – є жертви

Сергій Аксьонов розповів, що відбувається на Зміїному. Фото: колаж "Сьогодні"

Самопроголошений "глава" Криму Сергій Аксьонов підтвердив, що ЗСУ вдарили по озброєнню РФ, розташованому на острові Зміїний. Вранці 20 червня повідомлялося, що там пролунали десятки вибухів та почалася пожежа. Також заявляли, що українські ракетники завдали удару по вишках Юрія Бойка. У підсумку це і підтвердилося.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Так, Аксьонов заявив, що Міноборони РФ проводить рятувальну операцію за участю патрульних суден та авіації в районі удару по бурових платформах.

За його словами, на платформах було 12 осіб – врятовано з них поки що 5.

На Зміїному прогриміли десятки вибухів та почалася пожежа

У Мережі з'явилася інформація, що на острові Зміїний прогриміли десятки вибухів та почалася пожежа. За попередньою інформацією, українські ракетники завдали удару по вишках Юрія Бойка. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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"Наші ракетники курили не біля Зміїного, а курили біля вишок Бойка. Ракетний удар по вишках трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному морі з боку росіян", – написав він.

Зазначимо, що на острові Зміїний російські окупанти розмістили дуже багато озброєння: численні російські ППО, бензовози, системи радіолокації, а також центр управління.

Ситуація на Зміїному

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що українські військовослужбовці завдали удару по позиціях РФ на тимчасово захопленому острові Зміїний. Було розбито ворожий пункт управління. Крім того, ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Також на початку травня український безпілотник "Байрактар" знищив два російські військові катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.

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11 травня нардеп Олексій Гончаренко розповів, що Збройні сили України провели неймовірну операцію на острові Зміїний, який росіяни намагалися використовувати як свою базу в північно-західній частині Чорного моря. Цю базу повністю знищено українськими військовими. Нардеп наголосив, що це величезний успіх, який дає змогу відкрити шлях для транспортування українського зерна з Одеси.

Речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що острів Зміїний перетворився на нову Чорнобаївку.