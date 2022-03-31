Агентство ООН у справах біженців не може зв'язатися зі своїми працівниками у Маріуполі

Агентство ООН у справах біженців не може зв'язатися з колегами, які перебувають у Маріуполі. Фото: колаж "Сьогодні"

Агентство ООН у справах біженців не може зв'язатися з деякими зі своїх співробітників у Маріуполі, де проходять активні бойові дії.

Про це повідомив голова агентства Філіппо Гранді, передає CNN.

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"Декому вдалося вибратися. Деякі в місті, і ми не можемо зв'язатися з ними зараз. Це мої колеги", – сказав він.

Ситуація у Маріуполі

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