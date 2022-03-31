Агентство ООН у справах біженців не може зв'язатися зі своїми працівниками у Маріуполі

Агентство ООН у справах біженців не може зв'язатися з колегами, які перебувають у Маріуполі. Фото: колаж "Сьогодні"
Агентство ООН у справах біженців не може зв'язатися з деякими зі своїх співробітників у Маріуполі, де проходять активні бойові дії.
Про це повідомив голова агентства Філіппо Гранді, передає CNN.
"Декому вдалося вибратися. Деякі в місті, і ми не можемо зв'язатися з ними зараз. Це мої колеги", – сказав він.
Ситуація у Маріуполі
- Маріуполь з 3 березня героїчно захищається від російських окупантів, які обстрілюють місто з усіх видів зброї. Внаслідок обстрілів у місті зруйновано житлові будинки, об'єкти інфраструктури, промислові підприємства. На що перетворилося раніше квітуче і розвинене місто, можна побачити тут.
- Раніше сайт "Сьогодні" інформував про те, як виживає Маріуполь у блокаді та які підприємства на сході продовжують роботу.
- Російські окупанти цілеспрямовано скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
- Уся зброя, яку російські окупанти застосовували в Маріуполі, є забороненою. Спочатку військові РФ постійно стріляли з "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли вони зрозуміли, що їм так не вдасться пробити оборону Маріуполя, підняли в повітря авіацію.