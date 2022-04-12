Агент РФ розповів про плани Кремля на заході України: мали повалити владу

СБУ показала допит агента РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України. Один з учасників угруповання почав співпрацювати зі слідством і повідомив, що підготовка до повалення конституційного ладу України розпочалася ще влітку 2021 року.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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"Один з учасників угруповання пішов на співпрацю зі слідством. Він розповідає, що група почала роботу з повалення конституційного ладу ще влітку 2021 року", – йдеться у повідомленні.

Завербований колаборант розповів, що йому РФ запропонувала створити "народну владу", члени якої мають бути обрані "з низів" суспільства.

"Тобто делегати мають вибиратись спочатку з сіл, потім – районні ради, обласні ради, а далі – "республіканські ради". На "республіканських зборах" ми повинні прийняти низку документів, зокрема і звернення до діючої влади. І якщо влада не погодиться добровільно піти, то тоді має бути силове рішення", – сказав колаборант.

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Для захоплення влади угруповання мало завербувати 500 бойовиків, бажано з колишніх військовослужбовців АТО, і забезпечити їх зброєю.

"Ці люди повинні були захопити адмінбудівлі та повалити владу. Я зустрівся з людиною, яка була спецпризначенцем. Це відбувалось у жовтні-листопаді 2021 року. Я його запитав, чи може він знайти осіб, які будуть залучені до захоплення влади", – сказав колаборант.

У повідомленні наголошується, що втілення плану мало збігтися з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, але завдяки роботі СБУ мережу було викрито, а її організатора та ключових осіб затримано на початку березня в Івано-Франківській і Хмельницькій областях.

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"Один зі спільників визнав свою провину і дав показання на організатора", - уточнюють в українській спецслужбі.

СБУ затримала агента РФ, який працював в Адміністрації президента України

Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала чоловіка, який був агентом Головного управління Генерального штабу Росії та до 2019 року працював в Адміністрації президента України. Про це повідомив в інтерв'ю "Факти ICTV" голова СБУ в Харківській області Роман Дудін.

"Ця людина свого часу до 2019 року працювала в тоді ще Адміністрації президента України, обіймала певну посаду, а також мала доступ до державної таємниці і до інформації з обмеженим – я б назвав навіть критичним – рівнем доступу", – заявив Дудін.

Він також зазначив, що цього чоловіка було затримано на кордоні території Харківської та Донецької областей. Агент співпрацював з російськими спецслужбами з 2014 року.

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