Пекельні гончаки! Вірусний ролик з мережі про собачий спецназ ЗСУ – правда

Спорядження собак українського спецназу коштує дорожче, ніж екіпірування роти солдатів РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Може, фейк? Так багато хто відреагував на іронічний ролик, який з'явився 14 травня в соцмережах. Йдеться про те, що спеціальні собачі шоломи K9 Vision System, ціна на які може становити 11 тис. дол., вже з'явилися в українській армії. Ми перевірили – правда! Ми навіть дізналися, для яких порід собак призначаються ці шоломи.

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Подробиці про нове обмундирування розповіла "Сегодня" директор центрального клубу собаківництва Товариства сприяння обороні України Ірина Федосенко.

"Дуже специфічні" підрозділи

"Такі шоломи службові собаки мають. У яких підрозділах – розголошувати це я не маю дозволу. Можу сказати, що у дуже специфічних підрозділах", – каже Ірина Федосенко.

За словами фахівця, до війни це спорядження використовувалося дуже рідко. Але тепер часи змінилися.

"Це спорядження має кілька цілей. На таких шоломах кріпиться спеціальна відеокамера. Тобто, найголовніша мета – відеозйомка у тих місцях, де зможе пройти собака, але де складно дістатися людині. Камера передає все, що бачить собака. Зображення у прямому ефірі передається на монітор. Також шолом має захисну функцію для собаки", – розповідає Ірина.

Працювати з подібним екіпіруванням собаки можуть не лише у воєнний час. Є багато місць, де воно може знадобитися. / Фото: K9Vision.Fr

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Собаки спеціального призначення

На непросте запитання, як навчити собаку вирушити до потрібної мети, Федосенко відповіла так:

"Це собаки спеціального призначення. Існують різні види дресирування, різні види підготовки. Це ж – специфічне дресирування. Наголошую на цьому. Щоб навчити собаку таким навичкам, потрібні добрі спеціалісти. Вони в Україні є".

Потреба в шоломах не відпаде після закінчення війни. За словами Ірини Федосенко, камери можуть використовуватися і у мирний час, і у військовий.

"Камера потрібна там, де людині перебувати небезпечно. Наприклад, у мирний час собаки з таким спорядженням можуть використовуватися для розчищення завалів. Справа в тому, що вага собаки відрізняється від ваги людини. До того ж, собака стоїть на чотирьох лапах, а людина – на двох ногах. Розподіл маси у таких ситуаціях має значення. Там, де людина може провалитися, собаці легше пройти. Як бачимо, шоломи оснащені окулярами. Це зроблено для захисту очей собаки від пилу та бруду. Те, що окуляри трохи затемнені – це собаці не заважає. У собак інше сприйняття світла".

Навіть у найпередовіших країнах подібне екіпірування мають собаки тільки елітного спецназу.

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Вівчарки та малинуа

Ірина Федосенко додала, що шоломи призначені насамперед для таких порід, як німецька вівчарка та малинуа.

"Ці дві породи дуже часто використовуються у службових цілях. Більше за інших. Скажімо, так – використовуються і лабрадори, і спанієлі, але останні – пошукові. Такі функції як розвідка, захист – це їхня спеціалізація взагалі. Нема змилу робити такі шоломи для останніх двох порід".

Найкраще для служби у спецназі підходять німецькі вівчарки та малинуа / Фото: K9Vision.Fr

На запитання щодо ціни такого спорядження, Ірина Федосенко відповіла з часткою гумору. "Вартує як половина шаттла. Насправді, ціна залежить від апаратури, камери, якій оснащений шолом". У відкритих джерелах називається ціна повного екіпірування 11 тис. доларів.

"Я бачив, що орки ходять у постолах і крадуть взуття у цивільних. А їхні шоломи чи то Першої, чи то Другої світової війни", – іронізує автор ролика, який набрав вже під 200 тис. переглядів. Краще, мабуть, і не скажеш.