7 ракетних ударів по Харкову та потужні вибухи в Одесі: головні атаки РФ за ніч (фото) – оновлено

РФ обстрілює території України. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію України. Так, загарбники вдарили з артилерії по Дніпропетровській області. Також завдали кілька ракетних ударів по Харкову.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про області, де триває війна.

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Дніпропетровська область

Ворог ударив з артилерії по Криворізькому району. У Великій Костромці згорів будинок. Люди не постраждали.

У Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку.

В інших районах області спокійно.

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Криворізький район знову обстріляли

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Луганська область

Навколо Лисичанська завдано три авіаудари, у Сєвєродонецьку – бої. Значні руйнування житлового фонду в Гірському, де за 19 червня росіяни пошкодили одразу 19 будинків, у Врубівці – сім, у Лисичанську обстріляно декілька адміністративних будівель.

Ворог тричі атакував з повітря – в районах Білої Гори, Мирної Долини та одного зі зруйнованих мостів, що з’єднують Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Вкотре постраждали селища Павлоград і Синецький. Також у Сєвєродонецьку під вогонь противника потрапила територія заводу "Склопластик" та полігону рятувальників.

Протягом 19 червня зі ствольної та реактивної артилерії обстріляні Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка, Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Білогорівка.

РФ обстріляла Луганську область. Фото: Сергій Гайдай

Харків

За попередньою інформацією, з Бєлгорода по Харкову випустили щонайменше 7 ракет типу "Іскандер". Очікується офіційна інформація.

Ракетний удар по Харкову

Станом на 8:50 ранку повідомляють про вибухи у Харкові та області. Оголошено повітряну тривогу.

Одеса

Вночі була ракетна атака на Білгород-Дністровський район Одеської області, а вранці – по самій Одесі.

В обох випадках ракети вдалося збити, повідомляє оперативне командування "Південь".

Водночас були повідомлення про стовп диму в Одесі та пошкоджену електропідстанцію.

Стріляли із берегового комплексу "Онікс" у Криму.

Донецьк

У Донецьку зранку триває обстріл Київського та Ворошилівського районів міста. ЗМІ пишуть, що снаряди падають з інтервалом у кілька хвилин.

Сумська область

20 червня близько пів на шосту ранку росіяни зі своєї території обстріляли Середино-Будську громаду. Артилерійський вогонь, 30 приходів.

Раніше ми розповідали, що Росія випустила три ракети по Чернігівській області. "Прильоти" зафіксовані в Прилуках, за 150 км від Києва.

Крім того, раніше Росія також атакувала Чернігівську область ракетами. Вночі проти 17 травня росіяни вдарили по Десні. У РФ заявляли, що удар завдано по навчальному центру ЗСУ.