15 тисяч солдатів та 3800 одиниць техніки: у ЗСУ підрахували втрати окупантів

РФ втрачає солдатів і техніку в боях проти ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники за період війни знищили майже 3800 одиниць техніки російських окупантів. РФ втратила вже 15 300 осіб з особового складу.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Усього з 24 лютого до 22 березня ЗСУ знищили 3787 одиниць техніки. У тому числі:

танки ‒ 509;

бойові броньовані машини – 1556;

артилерійські системи – 252;

РСЗВ – 80;

засоби ППО – 45;

літаки – 99;

вертольоти – 123;

автомобільна техніка – 1000;

кораблі, катери – 3;

цистерн із ПММ – 70;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35;

спеціальна техніка – 15.

При цьому у ЗСУ зазначили, що кількість втрат може бути і більшою, адже підрахувати все не можуть через бойові дії.

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Ситуація в Україні 22 березня