15 тисяч солдатів та 3800 одиниць техніки: у ЗСУ підрахували втрати окупантів

РФ втрачає солдатів і техніку в боях проти ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські захисники за період війни знищили майже 3800 одиниць техніки російських окупантів. РФ втратила вже 15 300 осіб з особового складу.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Усього з 24 лютого до 22 березня ЗСУ знищили 3787 одиниць техніки. У тому числі:
- танки ‒ 509;
- бойові броньовані машини – 1556;
- артилерійські системи – 252;
- РСЗВ – 80;
- засоби ППО – 45;
- літаки – 99;
- вертольоти – 123;
- автомобільна техніка – 1000;
- кораблі, катери – 3;
- цистерн із ПММ – 70;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35;
- спеціальна техніка – 15.
При цьому у ЗСУ зазначили, що кількість втрат може бути і більшою, адже підрахувати все не можуть через бойові дії.
Ситуація в Україні 22 березня
- На Закарпатті знешкодили групу російських диверсантів на чолі з агентом ФСБ РФ. Вони готували замах на президента України Володимира Зеленського та диверсії у столиці та інших областях.
- В Охтирському районі Сумської області близько 300 солдатів відмовилися воювати проти ЗСУ і покинули поле бою, незважаючи на наказ. Вони втекли разом із технікою.
- Асоціація саперів підрахувала, що в Україні потрібно розмінувати приблизно 1/6 частину території – 82,5 тисячі квадратних кілометрів.
- Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що зупинити війну в Україні може лише зустріч Зеленського та Путіна.