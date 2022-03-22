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15 тисяч солдатів та 3800 одиниць техніки: у ЗСУ підрахували втрати окупантів

22 березня, 11:30
Українські бійці продовжують відбивати атаки супротивника та знищують ворожу військову техніку – у Генштабі розповіли, скільки вже втратила РФ

РФ втрачає солдатів і техніку в боях проти ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники за період війни знищили майже 3800 одиниць техніки російських окупантів. РФ втратила вже 15 300 осіб з особового складу.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Усього з 24 лютого до 22 березня ЗСУ знищили 3787 одиниць техніки. У тому числі:

  • танки ‒ 509;
  • бойові броньовані машини – 1556;
  • артилерійські системи – 252;
  • РСЗВ – 80;
  • засоби ППО – 45;
  • літаки – 99;
  • вертольоти – 123;
  • автомобільна техніка – 1000;
  • кораблі, катери – 3;
  • цистерн із ПММ – 70;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35;
  • спеціальна техніка – 15.

При цьому у ЗСУ зазначили, що кількість втрат може бути і більшою, адже підрахувати все не можуть через бойові дії.

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Ситуація в Україні 22 березня