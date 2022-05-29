Житомирскую трассу открыли для грузовых автомобилей

Специалисты смогли возобновить движение на этом участке менее чем за два месяца. Коллаж "Сегодня"

На Житомирской трассе теперь можно ехать на грузовиках: открыли левый проезд. Левый проезд на дороге Киев-Чоп возле Стоянки открыт.

Об этом замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил в Телеграме.

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"Восстановление дорог – это, в первую очередь, восстановление логистики. Как и обещали, к 29 мая открыли левый проезд на дороге Киев-Чоп возле Стоянки. Теперь по трассе может передвигаться грузовой транспорт", – написал Тимошенко.

Таким образом было возобновлено движение практически всеми стратегическими направлениями в Украине.

Киевскую область освободили

31 марта российские войска покинули территорию Чернобыльской АЭС. Однако при выходе ограбили помещение станции, украли технику и ценные вещи, забрали с собой даже вилки.

Оккупанта вытеснили из Киевской и Черниговской областей.

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2 апреля стало известно, что российских войск больше нет на территории Киевской области – украинские военные освободили Ирпень, Бучу, Гостомель. На освобожденных территориях обнаружены следы зверств российских захватчиков – на улицах лежат десятки и сотни тел убитых мирных украинцев. В Буче нашли братскую могилу почти с 300 убитыми. Некоторые города и села были под контролем российских оккупантов месяц.

Говорят, жителям возвращаться рано. В настоящее время ведутся работы по восстановлению газоснабжения, воды, электричества, а также разминирование территорий.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что для полного разминирования требуется не менее 10 дней. По его словам, во всех освобожденных от оккупантов населенных пунктах с воскресенья, 3 апреля, до 6:00 вторника, 5 апреля, вводится комендантский час. Делается это для того, чтобы специалисты смогли оценить объемы работ по разминированию.