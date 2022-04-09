Жителям Донецкой области отправили гуманитарную помощь — кто ее получит

Жители Донецкой области получат гуманитарную помощь / Фото: Getty Images, Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

9 апреля Фонд Рината Ахметова отправил еще 4 тысячи продуктовых наборов для жителей Краматорского района Донецкой области

Об этом сообщают в Фонде.

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В целом Фонд уже передал жителям Донбасса 27 тысяч наборов с продуктами питания. Всего такие наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Заметим, что помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

Кто получит помощь в первую очередь?

В первую очередь продуктовые наборы получат социально незащищенные категории населения, среди которых:

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одинокие матери;

дети с инвалидностью;

многодетные семьи;

те, кого невозможно эвакуировать из зоны боевых действий.

В набор входят: макароны, мука, крупы, консервы, сахар, сгущенка. Состав рекомендован ВОЗ по осмотру на его энергетическую ценность.

Напомним, что для украинских переселенцев Фонд организовал кабинеты психологической помощи, где специалисты принимают как взрослых, так и детей.

Ранее мы писали, что ранее Фонд Рината Ахметова передал 5,6 тыс. наборов из самыми необходимыми продуктами питания для жителей Луганщины.