Жителям Донецкой области отправили гуманитарную помощь — кто ее получит

Жители Донецкой области получат гуманитарную помощь / Фото: Getty Images, Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня
9 апреля Фонд Рината Ахметова отправил еще 4 тысячи продуктовых наборов для жителей Краматорского района Донецкой области
Об этом сообщают в Фонде.
В целом Фонд уже передал жителям Донбасса 27 тысяч наборов с продуктами питания. Всего такие наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.
Заметим, что помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.
Кто получит помощь в первую очередь?
В первую очередь продуктовые наборы получат социально незащищенные категории населения, среди которых:
- одинокие матери;
- дети с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- те, кого невозможно эвакуировать из зоны боевых действий.
В набор входят: макароны, мука, крупы, консервы, сахар, сгущенка. Состав рекомендован ВОЗ по осмотру на его энергетическую ценность.
Напомним, что для украинских переселенцев Фонд организовал кабинеты психологической помощи, где специалисты принимают как взрослых, так и детей.
Ранее мы писали, что ранее Фонд Рината Ахметова передал 5,6 тыс. наборов из самыми необходимыми продуктами питания для жителей Луганщины.