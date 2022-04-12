Жители города-героя обеспечены: в Бучу прислали очередную партию помощи

Жителям Бучи передают самое необходимое / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

12 апреля Фонд Рината Ахметова передал в Бучу 1000 продуктовых наборов для местных жителей.

Как рассказал секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский, помощь уже отгрузили и передали людям.

Реклама

По его словам, в продуктовых наборах есть все необходимое:

продукты длительного хранения;

тушеное мясо;

макароны и т.д.

Тарас Шаправский добавил, что с начала полномасштабной войны бучане остались без пищевых продуктов. Они находились в полной изоляции и за период оккупации города нарушились логистические цепочки.

Гуманитарная поддержка

Фонд Рината Ахметова направил более 6,5 тысячи продуктовых наборов для жителей в Киевской области. В общей сложности поддержку получат 200 тысяч украинцев.

Реклама

Помощь оказывают в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Фонд работает уже 16 лет, и за это время помог выжить 8 миллионам человек. Из них 3,5 миллиона – на Донбассе.

Украинцам в прифронтовых зонах продолжают доставлять гуманитарную помощь. 10 тысяч наборов в первую очередь предоставят социально незащищенным категориям населения, которые не смогли эвакуироваться из Покровска. Продуктовые наборы составлены по рекомендациям ВОЗ.

В Запорожье продолжают прибывать жители Мариуполя, нуждающиеся в помощи. Для них продуктовые наборы привозят в "Зеленый центр Метинвест" – недавно там раздали очередные 3000 пакетов.