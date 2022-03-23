Жители Энергодара сожгли флаг оккупантов (видео)

Сгоревший флаг оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Жители Энергодара повалили флагшток и сожгли флаг оккупантов.

Фото и видео активного сопротивления отважных местных жителей опубликовали в Telegram.

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"Энергодарцы не собираются принимать рашистский режим и жить под гнетом", – говорится в сообщении.

Ситуация в Энергодаре