Жители Донецкой области получили первую гуманитарную помощь Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова оказывает гуманитарную помощь. Фото: коллаж "Сегодня"

Первые продуктовые наборы Фонда Рината Ахметова выдали в Покровске. Адресная помощь предназначена для внутренне перемещенных лиц с горячих точек региона. В первую очередь – для эвакуированных из Волновахи.

В частности, гуманитарную помощь получили переселенцы в Белозерском, Добропольском, Мирноградском, Новогродовском, Покровском, Селидовском, Кураховском городских территориальных общинах. А также в Шаховской и Криворожской (Покровский район) сельских территориальных общин.

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В состав наборов входят продукты первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

"Фонд Рината Ахметова и компания Метинвест одними из первых включились в работу. Кроме помощи волонтерами и транспортом есть продуктовые наборы, которые сегодня очень нужны нашим переселенцам. Большое спасибо Фонду Рината Ахметова", – сказал Руслан Требушкин, городской голова Покровска.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3.5 млн были спасены на Донбассе.

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