Жителей Ирпеня эвакуируют из Романовки – дата и время

Эвакуация из Ирпеня продолжится после комендантского часа. Коллаж "Сегодня"
Эвакуация жителей города Ирпеня из Романовки пройдет завтра, 17 марта. В 7:00 заканчивается комендантский час и уже с 10:00 начнут вывозить людей.
Об этом сообщает мэр Ирпеня Александр Маркушин.
Также мэр отмечает, что если вы живете в Ирпене, Михайловке-Рубежовке, Забучье, Козинцах или Дубраве, и вам необходима помощь или консультация по эвакуации, то сообщите это по номеру:
- 0683505818;
- 0680437205;
- 0930768411;
- 0672639619;
- 0964511937;
- 0675015153;
- 0683703842;
- 0968698062.
"Подчеркиваю, эти номера только для жителей Ирпенской общины", – сказал Маркушин.
Атака на Киев 16 марта
Враг с утра 16 марта атаковал Киев. В результате произошло обрушение в жилом доме в Шевченковском районе города. Информация спасателям поступила в 06:16. По прибытию на место пожарные установили, что в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом, произошел обвал дома на 12-м и техническом этаже, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом.