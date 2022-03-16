Жителей Ирпеня эвакуируют из Романовки – дата и время

Эвакуация из Ирпеня продолжится после комендантского часа. Коллаж "Сегодня"

Эвакуация жителей города Ирпеня из Романовки пройдет завтра, 17 марта. В 7:00 заканчивается комендантский час и уже с 10:00 начнут вывозить людей.

Об этом сообщает мэр Ирпеня Александр Маркушин.

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Также мэр отмечает, что если вы живете в Ирпене, Михайловке-Рубежовке, Забучье, Козинцах или Дубраве, и вам необходима помощь или консультация по эвакуации, то сообщите это по номеру:

0683505818;

0680437205;

0930768411;

0672639619;

0964511937;

0675015153;

0683703842;

0968698062.

"Подчеркиваю, эти номера только для жителей Ирпенской общины", – сказал Маркушин.

Атака на Киев 16 марта

Враг с утра 16 марта атаковал Киев. В результате произошло обрушение в жилом доме в Шевченковском районе города. Информация спасателям поступила в 06:16. По прибытию на место пожарные установили, что в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом, произошел обвал дома на 12-м и техническом этаже, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом.