Жили вместе с мертвыми : в Черниговской области оккупанты не выпускали людей из подвала (фото)

В помещении находились женщины и дети / Коллаж "Сегодня"

В селе Ягодное Черниговской области российские военные удерживали более 150 человек одновременно в небольшом подвале местной школы.

Об этом сообщает глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

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Оккупанты выпускали людей на улицу, однако не часто.

"Не знаю, какими словами это можно обрисовать. Не знаю, как об этом можно упоминать без дикой боли", – говорится в сообщении.

Подвал школы, где оккупанты держали женщин и детей. Фото: Вячеслав Чаус.

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В подвале школы болели и умирали. Также живые находились с мертвыми. В помещении находились женщины и дети.

Рисунки детей на стенках подвала школы, где оккупанты держали мирных жителей. Фото: Вячеслав Чаус.

"Я склоняюсь к их мужеству и выдержке. Это ужасно. За это враг тоже непременно ответит. Ответит по полной", - говорится в сообщении.

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Рисунки детей на стенках подвала школы, где оккупанты держали мирных жителей. Фото: Вячеслав Чаус.

Календарь на стенке подвала школы, где оккупанты держали женщин и детей. Фото: Вячеслав Чаус.

ВСУ освободили три населенных пункта Черниговской области

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов три населенных пункта Черниговской области — Колычевку, Ягодное и Ивановку.

Указывается, что территория зачищается и контролируется военными ВСУ, а мирному населению завозят гуманитарную помощь.

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