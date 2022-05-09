Жданов: ВСУ отошли от Попасной и контратакуют под Изюмом

Жданов оценил ситуацию на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что на Донбассе ситуация очень усложнилась, особенно в треугольнике Попасна-Рубежное-Северодонецк. По словам эксперта, там идут самые жестокие бои. Есть информация, что украинские войска отошли от Попасной.

Об этом Жданов сообщил в интервью телеведущему Владимиру Полуеву в эфире на YouTube-канале "Украина24".

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"То есть Попасная сейчас находится под контролем российских войск. Это вынужденная мера, город почти разрушен, оборонять там уже нечего, поэтому наши войска вынуждены были отойти", – сказал он.

Впрочем, ВСУ контратакуют на Изюмском направлении.

"Что касается Изюмского и Харьковского направлений, наоборот, на Изюмском направлении мы контратакуем позиции российских войск, чтобы сбить наступательные действия врага. На Харьковском направлении мы потихоньку продвигаемся вперед, освобождая наши территории и населенные пункты, оттесняя противника к государственной границе с РФ", – сказал эксперт.

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По словам Олега Жданова, в ближайшее время может появиться новый термин – Луганское направление, с которого российские войска пытаются атаковать украинские позиции в районе Рубежного, Попасной и Северодонецка.

В Мариуполе ситуация не изменилась, там на территории завода идут бои.

"Они пытаются додавить, и авиация, и артиллерия, и танки, плюс штурмовые действия со стороны российских войск. Я так понимаю, у оккупантов нет физической возможности выбить наших из катакомб. Но они максимально давят, чтобы провести свои мероприятия до 9 мая, чтобы это не было под звуки стрельбы и канонады", – сказал Жданов.

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Военный эксперт предположил, что 9 мая уже будет тише.

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