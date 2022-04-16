Жданов: Угроза ракетных ударов по Киеву будет оставаться до последнего дня войны

Олег Жданов считает, что обстрелы Киева будут продолжаться до конца войны. / Фото: Коллаж: Сегодня

Жителем Киева нужно понимать, что угроза ракетного удара по столице Украины будет оставаться до последнего дня войны.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал ведущему телеканала "Украина 24" Евгению Киселеву в эфире проекта FREEДOM.

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В то же время, он считает, что масштабы разрушений в Киеве будут зависеть от работы украинских ПВО.

"Она будет оставаться до последнего дня войны. И все будет зависеть от мастерства наших ПВО по перехвату ракет. Или помощи наших партнеров, если они дадут нам что-то более современное и эффективное", – сказал Жданов.

Российские войска усилили обстрелы украинских городов

Оккупанты ударили по Киеву ранним утром 16 апреля. Пока неизвестны точные данные о пострадавших, взрывы произошли в Дарницком районе.

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Утром 16 апреля с самолетов Су-35 российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львовской области. Подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты. Истребители оккупантов взлетали с аэродрома Барановичи.

Вчера поздно вечером произошел "прилет" по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой. Разрушены здания. А самое страшное – один человек погиб, еще один ранен, но без госпитализации.

В Днепровском районе Днепропетровской области попали две российские ракеты. В результате полностью разрушена не работавшая птицефабрика – на территории никого и ничего не было.

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Также поздно вечером 15 апреля оккупанты ударили по аэродрому в Александрии в Кировоградской области. В результате обстрела погибли и ранены люди.