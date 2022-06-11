Жданов спрогнозировал паузу на фронте – зачем она Путину

Олег Жданов отметил, что президент России хочет застолбить все свои "достижения" в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

В первые дни войны президент России Владимир Путин хотел взять Киев и получить Украину в качестве своего политического вассала. Сейчас же все изменилось.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

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Действия Путина

"24 февраля Путин хотел взять Киев и здесь подписать своеобразный... я бы даже не назвал это актом капитуляции – для нас это был бы акт капитуляции, а для него это был бы, допустим, договор о "вхождении Украины в Союзное государство". Т.е. он хотел взять Киев и получить Украину в качестве своего политического вассала. Вот это главное – военная составляющая здесь выступает как инструмент", – рассказал эксперт.

Сейчас же Владимир Путин, по словам Жданова, хочет застолбить все свои "достижения", достигнутые на сегодняшний день – т.е. ту линию фронта, которая есть сегодня, – и, скорее всего, взять паузу:

"Он прекрасно понимает, что дальнейшее продвижение (в Украине – ред.) для него будет очень проблематичным. А вот взять паузу для сбора очередной группировки войск и потом продолжить – это да".

Ранее Олег Жданов объяснил чехарду и карусели среди генералов страны-агрессора. Кроме этого, военный эксперт спрогнозировал, когда от Запада поступит то самое оружие, способное изменить правила игры на фронте и выбить российских захватчиков из Украины.