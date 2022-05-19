Жданов рассказал, получит ли Украина американские самолеты F-15 и F-16

Украинские пилоты уже пробовали летать на американских истребителях. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина начала получать вооружение западного образца, а в скором времени получит еще и боевые самолеты. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал ведущему канала "Украина 24" Евгению Киселеву в эфире проекта FREEДOM.

По словам эксперта, на сегодняшний день поставки западного оружия происходят небольшими партиями и не соответствуют запросам Украины. Качественный скачок в объемах, которые позволят вооружить украинские воинские части, произойдет после того, как заработает закон о ленд-лизе.

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Жданов также уверен, что среди вооружения, которое получит Украина, будут и боевые самолеты.

"В том числе, не только авиация советского образца, но и, скорее всего, авиация будет представлена самолетами западных образцов, например, F-16 или F-15", – говорит эксперт.

Жданов отмечает, что украинским летчикам понадобится переподготовка, для того, чтобы научиться управлять американскими истребителями.

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"Будет переподготовка. Никто не пересадит пилота с МиГ-29 на F-15 или F-16. Наши пилоты говорят, что это совсем другая философия полетов. Так высказался один наш пилот после пробного полета на F-16. Как выяснилось, наши пилоты уже пробовали на них летать. Есть уже какая-то основа", – рассказал Жданов.

Он также уверен, что поставками западного оружия могут поспособствовать "закрытию неба".

"В перечне вооружений системы ПРО и ПВО должны стоять на втором, максимум, на третьем месте. Потому что нужно защитить поставки оружия от ракетных ударов России. А может ПВО будет в приоритете для того, чтобы закрыть небо, а потом уже осуществлять поставки", – предположил Жданов.

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