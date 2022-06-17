Жданов рассказал, насколько критично Украине не хватает оружия

У Украины почти не осталось собственных запасов вооружения. / Фото: Коллаж: Сегодня

На сегодняшний день Украина почти на 100% имеет вооружение старого, советского образца. К тому же у нашей страны почти не осталось собственных запасов.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ.

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Вооружение Украины

"На сегодняшний день, к сожалению, мы полностью зависим от западной помощи. У нас собственных запасов почти не осталось. Наше вооружение – это вооружение старого, советского образца почти на 100%. А все производства этих вооружений остались в РФ", – написал он.

Поэтому, по словам Жданова, Украина сегодня не может пополнить ни запасы боеприпасов, ни самого вооружения:

"По боеприпасам это вообще отдельный разговор – почему мы за 8 лет не построили их производство, как, например, Азербайджан – он пошел такой же дорогой, как и Израиль. Израиль начал свой военно-промышленный комплекс с патронного завода – Азербайджан сделал то же самое. Мы, к сожалению, не смогли этого сделать. Поэтому на сегодняшний день мы на 100% зависим от западной помощи – чем больше и быстрее она поступает, тем больше возможностей и шансов у нас с противостоянием с РФ".

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина получит дополнительное вооружение от западных партнеров по борьбе с российским агрессором по итогам встречи в формате "Рамштайн-3". Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс готовит план перевода Вооруженных сил Украины с постсоветского вооружения на оружие НАТО.