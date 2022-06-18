Жданов рассказал, когда ВСУ смогут начать масштабное контрнаступление

Олег Жданов рассказал, что нужно, чтобы Украина развила глубокое наступление. / Фото: Коллаж: Сегодня

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов недавно заявил, что для того, чтобы провести контрнаступление и освободить оккупированные территории, Украине необходимо мобилизировать и создать еще шесть полноценных бригад численностью около 25 тысяч человек.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, какая Украине на самом деле нужна группировка, в интервью на ICTV.

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"Я так думаю, что это минимум (25 тыс. человек – ред.), который нам необходим. Это очень-очень скромно. По идее, на мой взгляд, чтобы развить глубокое наступление – у нас же есть участки, где нужно до границы по 500 км идти, – нужна группировка как минимум, 50-70 тысяч человек – если не 100. Тогда она способна продвигаться на большую глубину", – отметил он.

По словам Жданова, украинская группировка должна быть глубоко эшелонированной:

"Это не просто, что мы, например, прорвем оборону и поедем по степям до пограничных столбов. Нет, нам нужно будет идти с боями, вводить в бой новые силы, поэтому группировка должна быть глубоко эшелонированная. Соответственно 25 тысяч человек может составить только первый эшелон этой группировки".

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко спрогнозировал, когда будет успешное контрнаступление украинских защитников, а также освобождение захваченных территорий. Также Олег Жданов рассказал, что нового придумал президент России Владимир Путин для захвата Луганской области.