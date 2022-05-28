Жданов рассказал, как РФ собирается использовать раритетные Т-62

Олег Жданов заявил, что россияне снимают с хранения ту технику, которую могут снять. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты не имеют преимущества 1:20 в технике по всей линии фронта, поэтому украинцев не нужно этим пугать. К тому же, одновременно эти 20 танков врага не атакуют.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".

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Что делает Россия

"Не будем пугать людей, что 1:20. 1:20 они (российские захватчики – ред.) создали на отдельных направлениях в районе Северодонецка за счет плотности войск. Это не говорит о том, что у нас по всей линии фронта 1:20 техники. Нет, это на участках, где они пытаются прорвать нашу оборону. И одновременно эти 20 танков против нашего одного не идут в атаку – они идут волнами по несколько машин – 1:4, 1:5. Такое преимущество создают в ходе атак на наши позиции", – рассказал он.

По словам эксперта, россияне снимают с хранения то, что могут снять:

"Они даже отказались снимать с хранения Т-80 – это был самый современный на тот период советский танк. Он очень капризный – там вертолетный двигатель, а сам танк работает на авиационном газе – это очень дорого. Поэтому они пошли еще дальше и снимают Т-62 , который прост как трактор в эксплуатации. Этими танками они будут пытаться создать численное преимущество, этими ударными "бронированными кулаками" и пехотой "забрасывать" наши позиции.

Также Олег Жданов рассказал, что танки Т-62 должны "помнить еще Хрущева". Они были "глубокой модернизацией" Т-55, т.е. еще более старого танка. Далее был Т-64, который был прорывом в танкостроительной отрасли Советского Союза, но был слишком дорогим, поэтому его сняли с производства.

"У Т-62 фактически ходовая часть осталась почти такой же, как и Т-34, т.е. большие катки без поддерживающих на гусянках. И в принципе его внутренняя начинка тоже – там нет автомата заряжания (оно осуществляется вручную экипажем танка). Так что этот танк – это середина XX века, но их у них очень много", – рассказал он.

Интересно, по словам эксперта, то, что на этих танках нет реактивной брони:

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"Т.е. они, как говорят танкисты, "голые". Поэтому поражение этих танков может эффективно производиться даже средствами советских времен, таких как РПГ-7. NLAW и Javelin – там вообще шансов нет (для танка – ред.)".

Напомним, разведка Минобороны Великобритании заявила, что Россия уже начала готовиться к следующему этапу наступления на Донбассе. Об этом свидетельствует захват большей части Лимана на севере Донецкой области.

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