Жданов: РФ изменила свои планы на Лисичанск

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о ситуации на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты на Донбассе отказались от идеи взять Лисичанск лобовым штурмом и пытаются устроить "котел" защитникам города.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта "FREEДОМ" на Youtube-канале "Україна 24".

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"Мы пытаемся стабилизировать ситуацию, но это очень тяжело на сегодняшний день. Превосходящие силы противника пытаются атаковать наши позиции постоянно – особенно направление на Бахмут, на Славянск и город Лисичанск. По Лисичанску они приняли решение не штурмовать город в лоб, они пытаются его взять в кольцо. Поэтому вероятность окружения Лисичанска на сегодняшний день довольно высока", – рассказал военный эксперт.

По его словам, российские войска пытаются пробиться к Бахмуту.

"Они думают, что если они возьмут Бахмут, то смогут сделать оперативное окружение, то есть по дороге Ясиноватая-Краматорск, по трассе М-03 они могут отсечь группировку, которая находится за этой трассой, в сторону Лисичанска. Но хотеть – это одно, а мочь – это совсем другое. Пока у них ничего не получается", – отметил Жданов.

Россия обстреливает Лисичанск кассетными боеприпасами

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты бьют по Лисичанску кассетными боеприпасами. Из почти 100-тысячного населения в городе осталось около 15 тысяч человек – без электричества, воды, связи, под постоянными обстрелами.

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Также Гайдай рассказал, как оккупанты штурмуют Лисичанск "техникой позавчерашнего дня" – советскими танками Т-62.

По его словам, на защитников Лисичанска "брошена вся российская орда, которая там есть: личный состав, техника".