Жданов рассказал, что нужно ВСУ для победы над армией Путина

Олег Панюта, Олег Жданов / Фото: Украина 24

Украина продолжает уже пятый месяц противостоять российскому военному вторжению. В третьем выпуске аналитической программы "Объясняет Панюта", вышедшей на YouTube-канале "Украина 24", военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, как складывается ситуация на фронте и где сейчас жарче всего, поможет ли нам западное оружие и стоит ли бояться нового вторжения со стороны Беларуси.

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Олег Жданов: Скажу так, ситуация вокруг Северодонецка Лисичанска – там критично, и действительно, если мы не удержим трассу Лисичанск – Бахмут не в качестве дороги, а в качестве рубежа продвижения российских войск в сторону Северска, то нужно срочно проводить перегруппировку и выводить войска из возможного окружения. К сожалению, ситуация складывается именно таким образом.

Олег Панюта: В чем преобладает противник, сейчас у нас что-то изменилось?

Олег Жданов: Нет, ничего не изменилось. Они просто нагнали туда как можно больше артиллерии и сейчас просто сносят наши войска с позиций за счет численности артиллерии.

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Олег Панюта: Нам нечего им противопоставить?

Олег Жданов: Да, у нас недостаточно артиллерии для того, чтобы подавить русскую артиллерию. Так скажу, в огневом превосходстве они побеждают.

Олег Панюта: Сегодня я также прочитал, что очень осторожно военное командование использует "Байрактары" в зоне проведения боевых действий, потому что враждебные ПВО достаточно активны в этом районе.

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Олег Жданов: Да, они усилили ПВО вплоть до того, что на сегодняшний день зону активных боевых действий прикрывают такие комплексы, как С-300, и потому плотность ПВО очень велика. И они видят "Байрактары", и у них есть возможность бороться с ними, к сожалению.

Олег Панюта: То тяжелое вооружение калибра 155 миллиметров, о котором мы слышали последние недели, что приходит или должно поступить в Украину, — оно может переломить ход этой битвы, зависит ли это от количества поступлений?

Олег Жданов: Это зависит от количества поступлений. Это вооружение может только помочь нам удерживать любой паритет. Ну, видите, пока не можем мы удерживать.

Олег Панюта: Опять же, если возвращаться к событиям недельной давности — Рамштайну-3 и уверениям мирового сообщества, что они поддерживают нас в том числе тяжелым вооружением. Когда мы можем ожидать его поступления в наши вооруженные силы?

Олег Жданов: Я думаю, что поступления могут произойти, как мы считали, что в конце июня в начале июля. Но, судя по тому, что они не спешат, опять же сроки будем переносить. Теперь можем сказать где-то июль, хотя бы в июле пришло это вооружение.

Олег Панюта: Странная история: с одной стороны, имеем сплошную поддержку и убеждение в том, что все мы все получим. Имеют наши союзники у себя на складах это вооружение. И все равно оно очень медленно идет к нам...

Олег Жданов: Ну, здесь очень простое объяснение: старая Европа не хочет, они фактически саботируют нам поставки вооружения. Посмотрите, та же Франция, Макрон. Когда там все начинают его критиковать, он бах — и дает 6 гаубиц. И все, и на этом все заканчивается. Германия – там отдельная история. А восточная Европа — они дают все, что могут, к ним нет никаких претензий.

Соединенные Штаты Америки тоже тормозят поставки вооружения. Ленд-лиз отянули до осени, говорили-говорили, такую бомбу сделали с подписанием, а затем выяснилось, что он аж с 1 октября вступает в силу. Они тоже никуда не торопятся.

Старую Европу еще можно понять, они думают, что они договорятся с Путиным и все как раньше: деньги будут рулить, и все будет хорошо. И Северный поток будет работать. А вот мир, в котором победила Украина, их просто пугает. Вот я вижу в чем проблему. Тот же Борис Джонсон пытается расшатать эту ситуацию, но у него не совсем выходит. Кстати, даже страны англосаксонского клуба, я бы сказал больше (поддерживают Украину — ред.) — Канада и Австралия, чем страны старой Европы.

Олег Панюта: Можем ли мы чувствовать опасность сейчас на северных рубежах? Я имею в виду Беларусь.

Олег Жданов: Там сохраняется возможность вторжения со стороны белорусской армии. Кстати, 30 июня – 1 июля пройдет встреча в Санкт-Петербурге, и Путин будет решать там этот вопрос, скорее всего. Но я думаю, что белорусский руководитель пока не спешит вмешиваться в эту войну, потому что для него это последний мост, через который он может выскочить из этой передряги под названием "война". Поэтому будем надеяться... Пока я бы оставил вероятность 50 на 50 процентов.

Олег Панюта: Харьковское направление: нам немного не хватило перерезать логистические пути российских оккупантов, которыми они в Изюм поставляют свое вооружение и свои запасы. Чего нам не хватило, почему?

Олег Жданов: Оружия нам не хватило, тяжелого оружия. Нам нужна бронетехника, танки, артиллерия – этого и не хватало. Если бы у нас там была такая существенная бронированная группировка, то мы бы перерезали эти пути, и проблем бы не было. А так фактически мы сражаемся, я бы сказал, как легкая пехота с небольшой поддержкой артиллерии. Это главная у нас проблема не только Харьковского направления. Это главная проблема Вооруженных сил Украины.

Российская Федерация на сегодняшний день не имеет оперативных резервов, готовых к боевому применению. И они подпитывают тем, что есть, самые главные направления, а главные для них — Северодонецк, Луганское направление, я бы так сказал, и Харьковское. Кстати, они даже не подпитывают Донецкое направление. Скорее всего, они будут пытаться решить вопрос Донецка, Донецкой области за счет взятия Луганской, чтобы зайти опять же с Изюма и пойти в направлении Мариинки на юго-восток.

Олег Панюта: Значит ли это, что Россия выдохлась, я имею в виду с точки зрения поступления живой силы и запасов, которые они имели?

Олег Жданов: Я бы не сказал. Россия уже начала выдыхаться, у них есть проблемы, с одной стороны. А с другой стороны, я вам сообщу такую новость, наверное. Они в Нижегородской области под Москвой на базе 1-й танковой армии в пункте постоянной дислокации формируют 3-й армейский корпус, танковый корпус, где они планируют закончить формирование в первой половине августа. И я понимаю, он сразу появится в Украине.



Олег Панюта: Но из чего они формируют, если свои танковые резервы они расконсервируют образца шестидесятых-семидесятых годов?



Олег Жданов: Нет, они сейчас изменили концепцию. Они поняли, что на складах очень плохое техническое состояние этой техники, и пошли по военным частям и начали собирать оставшиеся третьи батальоны. Вот полк выставил две бригадно-батальонные группы. Первый, второй батальон – усиление пошло. Остался еще 3-й батальон. Мы знаем, что там тоже очень плохое техническое состояние техники, но оно гораздо лучше, чем то, что на долгосрочном хранении. И они сейчас вернулись в воинские части и выгребают оттуда все, что есть — такая у них концепция.



Олег Панюта: У этих третьих батальонов какое количество может скопиться техники?



Олег Жданов: Скажу так, что с третьих батальонов может насобираться где-то на сотню батальонно-тактических групп так точно.



Олег Панюта: Это если в абсолютных цифрах?



Олег Жданов: Если в абсолютных цифрах, это может быть где-то 70-80 тысяч военнослужащих. Смотрите, у них осталось около 50 процентов танков в боевом составе вооруженных сил. То есть это где-то порядка 1700 – 1800 танков на сегодняшний день находится в боксах воинских частей, не на хранении, это не модернизированные танки.



Олег Панюта: А статистика, которая говорит, что полторы тысячи танков мы вывели из строя?..



Олег Жданов: А 3 с половиной тысячи у них в боевом составе. Поэтому мы только подошли к отметке даже меньше 50%, там 42%, а все остальное сегодня еще находится (в РФ — ред.). Да, их надо свозить с разных концов, но мы понимаем — у России есть время, пока мы сражаемся на Донбассе. И, скорее всего, они развернули целую систему ремонтно-восстановительных батальонов, причем как на линии фронта, так и в глубине страны. За счет этих батальонов они идут по такому методу: 1 разбраковываем – 3 собираем. Пока что так. А вот когда они начали снимать с хранения, там ситуация складывалась наоборот: 3 разбраковываем – 1 собираем.



Олег Панюта: Что может существенно изменить ситуацию на фронте сегодня?



Олег Жданов: Вооружение. На фронте сегодня может изменить ситуацию, просто если бы нам предоставили сотню хотя бы единиц HIMARS или MLRS 270, это бы существенно изменило ситуацию на фронте.



Олег Панюта: Сотню HIMARS, а у нас сегодня только четыре...



Олег Жданов: Да, первые четыре пришли. Ну и артиллерии нам дали только 260 единиц, с учетом потерь, я так понимаю, что где-то 200 штук осталось. Это очень мало, учитывая, что мы потеряли 1000 артиллерийских образцов с начала войны.



Олег Панюта: Господин Олег, спасибо вам за анализ, спасибо большое за ваши ответы.

Прогнозы Жданова

Российские кафиры в ближайшее время могут еще больше нанести ракетные удары по Украине. . Удары будут связаны с несколькими мерами, в частности политическими. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире Национального телемарафона.

Также он считает, что усиление ракетных ударов по украинским городам является местью РФ за успехи Украины .

Кроме того, Жданов рассказывал, что обстрелы Николаева прекратятся в случае, если украинские военные проведут успешное контрнаступление. Во-первых, они должны попытаться отодвинуть артиллерию РФ. Во-вторых, нужно развернуть комплексы "Гарпун", чтобы атаковать ракетный дивизион "Бастион", расположенный в Крыму.