Жданов рассказал, что нового придумал Путин для захвата Луганской области

Олег Жданов рассказал, что российская армия хочет наступать по трем направлениям вокруг Луганска. / Фото: kremlin.ru, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты стянули в Луганскую область практически все свои войска, которые можно было стянуть, даже с соседних направлений. При этом армия агрессора хочет восстановить наступательные действия сразу по трем направлениям.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в интервью на ICTV.

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Что происходит

"Все, что они насобирали, резервы, по технике, людям – все стянуто именно туда. Насколько я понимаю, они пытаются сейчас восстановить наступательные действия сразу по трем направлениям вокруг Луганска", – сказал он.

По мнению эксперта, российская армия хочет наступать по таким направлениям:

от Изюма в сторону Славянска с угрозой окружения украинской группировки по линии Славянск-Краматорск;

от Лимана оккупанты пытаются пойти на Славянск и заодно срезать выступ наших войск между Лиманом и Изюмом;

от Попасной по направлению на Бахмут для перерезания трассы Лисичанск-Бахмут – для того, чтобы лишить украинскую группировку путей снабжения.

"Вот такая задумка со стороны РФ на сегодняшний день, я так думаю, будет выполняться. Но за прошедшие сутки эта операция еще не началась. Есть незначительное продвижение в сторону Славянска – от Лимана и Изюма", – рассказал Жданов.

При этом он отметил, что в Северодонецке идут штурмовые действия – там районы города переходят из рук в руки, а сама ситуация в городе очень нестабильная.

"Можно сюда еще добавить Запорожскую область – от Васильевки они там тоже накопили небольшое количество войск и будут пытаться пойти либо на Краматорск, либо на Запорожье – там трудно сказать. Однако, на мой взгляд, все-таки на Краматорск, потому что если на Запорожье, то они понимают, что мы его три месяца укрепляли. Шансы его взять у них практически нулевые", – заявил военный эксперт.

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Ранее Олег Жданов рассказал, что украинские военные за неделю смогли стабилизировать ситуацию на Луганском направлении – наступления практически везде остановлены. Также глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что ежедневно в Луганскую область прибывают по 30 "КамАЗов" российских солдат. Самая горячая точка – Северодонецк.