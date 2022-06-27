Жданов прогнозирует переброску РФ в Украину новых сил: враг еще не выдохся

Жданов спрогнозировал, что Россия перебросит новые силы в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что россияне изменили концепцию формирования резервов. По его данным, к августу Россия может перебросить в Украину дополнительные силы, всего около 70-80 тысяч военнослужащих.

Об этом Жданов заявил в третьем выпуске аналитической программы "Пояснює Панюта", вышедшем на YouTube-канале "Украина 24".

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Военный эксперт не стал утверждать, что российские силы окончательно выдохлись.

"Россия уже начала выдыхаться, у них есть проблемы, с одной стороны. А с другой стороны, я вам сообщу такую новость, наверное. Они в Нижегородской области под Москвой на базе 1-й танковой армии в пункте постоянной дислокации формируют 3-й армейский корпус, танковый корпус, где планируют закончить формирование в первой половине августа. И я понимаю, он сразу появится в Украине", – сообщил Жданов.

Он объяснил, что в России изменили концепцию формирования резервов.

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"Они поняли, что на складах очень плохое техническое состояние этой техники, и пошли по военным частям и начали собирать оставшиеся третьи батальоны. Вот полк выставил две бригадно-батальонные группы. Первый, второй батальон – усиление пошло. Остался еще 3-й батальон. Мы знаем, что там тоже очень плохое техническое состояние техники, но оно гораздо лучше, чем то, что на долгосрочном хранении. И они сейчас вернулись в воинские части и выгребают оттуда все, что есть, — такая у них концепция", – добавил Жданов.

По его словам, из третьих батальонов может насобираться где-то на сотню батальонно-тактических групп так точно.

"Если в абсолютных цифрах, это может быть где-то 70-80 тысяч военнослужащих. Смотрите, у них осталось около 50 процентов танков в боевом составе вооруженных сил. То есть это где-то порядка 1700-1800 танков на сегодняшний день находится в боксах воинских частей, не на хранении, это не модернизированные танки", – сообщил военный эксперт.

Всего, по словам Жданова, у России было 3,5 тысячи танков в боевом составе.

"Поэтому мы только подошли к отметке даже меньше 50%, там 42%, а все остальное сегодня еще находится (в РФ. — Ред.). Да, их надо свозить с разных концов, но мы понимаем — у России есть время, пока мы сражаемся на Донбассе. И, скорее всего, они развернули целую систему ремонтно-восстановительных батальонов, причем как на линии фронта, так и в глубине страны. За счет этих батальонов они идут по такому методу: 1 разбраковываем – 3 собираем. Пока что так. А вот когда они начали снимать с хранения, там ситуация складывалась наоборот: 3 разбраковываем – 1 собираем", – добавил военный эксперт.

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