Жданов анонсировал скорую перемену ситуации на Донбассе

Характер боевых действий на Донбассе скоро может измениться / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска, штурмующие Северодонецк, уже в ближайшие дни могут столкнуться с нехваткой боеприпасов.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта "FREEДОМ" на Youtube-канале "Украина 24".

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"На мой взгляд, мы можем удержать и Северодонецк, и Лисичанск. Мы за последние двое суток очень хорошо "прошлись" по складам боеприпасов и по ближнему тылу российских войск. В ближайшие день-два это должно сильно сказаться на активности российской артиллерии и, соответственно, на активности пехоты", – объяснил военный эксперт.

Жданов отметил, что российская пехота "без огневой поддержки артиллерии в бой идти не хочет", и в этом будет преимущество ВСУ.

"Говорят, что это будет тяжелая неделя, но в принципе решающая", – добавил он.

Олег Жданов также рассказал, что для оккупантов захват Северодонецка является принципиальным вопросом, чтобы продемонстрировать хоть какую-то значительную победу.

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Оккупанты бросили все резервы в Луганскую область

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в ближайшие дни оккупационная армия России попытается полностью захватить Луганскую область.

"Ситуация остается довольно тяжелой. Сейчас все резервы брошены сюда. Даже поснимали с некоторых направлений и направили на два направления – это Северодонецк и Золотое, Камышеваха и Попасная. Российская армия пытается выполнить то, что они в теории уже сделали – потому что они уже отрапортовали, что Северодонецк уже контролируют. Однако пока еще они там гибнут, пока что там продолжаются бои. Поэтому реально по факту не захватили, полностью город не контролируют. Но нужно же как-то выполнить уже анонсированное, и поэтому кидают сюда большое количество резервов", – отметил Гайдай.

Американский Институт исследования войны (ISW) прогнозирует, что войска РФ, вероятно, смогут захватить Северодонецк в ближайшие недели, однако ценой остановки наступления на других направлениях.