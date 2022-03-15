Зеленский наградил орденом работника "Укрпочты", который сбил истребитель РФ над Черниговом

Сергей Чижиков сбил под Черниговом вражеский самолет / Фото: Коллаж: Сегодня

Владимир Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени менеджера "Укрпочты", который сбил российский самолет над Черниговом. Об этом идет речь в указе №131/2022, который обнародован на официальном сайте Офиса президента Украины.

Среди других героев был награжден и капитан Сергей Чижиков.

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За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", – говорится в сообщении.

Предыстория

4 марта 2022 года капитан Сергей Чижиков, бывший менеджер "Укрпочты", самостоятельно сбил российский военный самолет над Черниговом.

"После сбитого самолета я начал получать слова благодарности. Людям кажется, что я почтальон Печкин, сбивший самолет", – рассказал он.

Герои Украины

Полковник Александр Яковлевич Оксанченко погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию РФ. Он был лучшим летчиком-истребителем в мире и получил звание Героя Украины посмертно.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 13 защитникам за мужество и отвагу в войне с российскими оккупантами. Некоторым из них – посмертно.

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Ранее звание было присвоено 15 военным