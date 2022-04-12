"Заставляли копать себе могилу". Выживший в Киевской области волонтер рассказал о зверствах оккупантов (видео)

Мужчина рассказал о зверствах оккупантов в Мотыжине Киевской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Волонтер с другом попали в плен к оккупантам в Мотыжине Киевской области. Мужчина выжил после расстрела и рассказал о зверствах российских военных.

Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко, опубликовав видео.

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Зверства оккупантов

"Мужчина выжил после расстрела и рассказал о зверствах оккупантов в Мотыжине Киевской области… Как их с другом держали в люке, заставляли копать себе могилы в лесу, простреливали руки и ноги, а потом отвезли к реке и расстреляли", – написал Геращенко.

По его словам, все это время оккупанты выпытывали у волонтеров позиции украинских военнослужащих, о которых те ничего не знали, поскольку возили людям гуманитарную помощь.

На видео мужчина рассказал, среди прочего, что российские военные остановили их автомобили, обыскали, а также забрали телефон:

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"Потом загнали машины во двор и нас завели. Телефоны расстреляли при входе, закрыли ворота и начали перебирать машину – забирать еду, выбрасывать памперсы и детское питание. Далее погрузили в багажник, завязали глаза, ноги, руки и увезли".

Напомним, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что после освобождения украинскими военными населенных пунктов от российских оккупантов там остаются сотни замученных и искалеченных людей, подвергавшихся страшным пыткам.

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