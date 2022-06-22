Защитники Мариуполя могут вернуться в Украину в ближайшее время — Буданов

Уже в ближайшее время защитники Мариуполя могут вернуться в Украину. Однако точной даты пока неизвестно.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, сообщает Telegram-канал "Украина 24".

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В частности, должны вернуться те, кто держал оборону на территории завода "Азовсталь". По словам Буданова, речь идет о поэтапном обмене пленными с Российской Федерацией.

На Донбассе взяли в плен "денацификаторов" с вентилятором и чайником

Вблизи Северодонецка Луганской области, который пытаются окружить российские оккупанты, военнослужащие ВСУ взяли в плен двух мародеров. При них были и "трофеи" — краденая бытовая техника

"Охотников за вентиляторами из России взяли в плен возле Северодонецка", – говорится в сообщении Telegram-канала Supernova+.

На фото можно видеть, что именно украли россияне: вентилятор без стойки, электрический чайник и мультиварку. Также при них была бутылка водки, которую рашисты успели распить наполовину.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Арестович рассказал детали освобождения из плена парамедика "Тайры". Также мы писали о том, как в Украине содержат пленных оккупантов.