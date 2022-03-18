Запорожские больницы получили медпрепараты почти на миллион гривен

"Метинвест" помогает больницам Запорожья. Фото: коллаж "Сегодня"
Четыре городских больницы Запорожья получили наборы с медикаментами для комплектования операционных, перевязочных и манипуляционных палат от компании "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В этих наборах – самые необходимые лекарственные средства и принадлежности:
- хирургический инструмент и расходные материалы,
- средства интубации,
- антибиотики,
- обезболивающие,
- растворы для внутривенного вливания,
- кровоостанавливающие и антикоагулянты.
"Мы не производим сейчас металл, но не сидим без работы. Компания "Метинвест" развернула настоящий гуманитарный фронт: мы собираем и перевозим гуманитарную помощь украинцам, организуем убежища для вынужденных переселенцев. Кроме того, "Метинвест" помогает больницам Запорожья медицинскими препаратами первой необходимости для спасения жизней", – отметил глава Центра координации гуманитарной миссии "Метинвеста" в Запорожье, генеральный директор "Запорожстали" Группы "Метинвест" Александр Мироненко.
Напомним, 11 марта волонтеры "Молодежь Метинвеста" также передали запорожскому роддому медикаменты для рожениц и малышей. Медицинские наборы содержали препараты для интенсивной терапии, внутривенные системы, катетеры.
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