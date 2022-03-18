Запорожские больницы получили медпрепараты почти на миллион гривен

"Метинвест" помогает больницам Запорожья. Фото: коллаж "Сегодня"

Четыре городских больницы Запорожья получили наборы с медикаментами для комплектования операционных, перевязочных и манипуляционных палат от компании "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В этих наборах – самые необходимые лекарственные средства и принадлежности:

хирургический инструмент и расходные материалы,

средства интубации,

антибиотики,

обезболивающие,

растворы для внутривенного вливания,

кровоостанавливающие и антикоагулянты.

"Мы не производим сейчас металл, но не сидим без работы. Компания "Метинвест" развернула настоящий гуманитарный фронт: мы собираем и перевозим гуманитарную помощь украинцам, организуем убежища для вынужденных переселенцев. Кроме того, "Метинвест" помогает больницам Запорожья медицинскими препаратами первой необходимости для спасения жизней", – отметил глава Центра координации гуманитарной миссии "Метинвеста" в Запорожье, генеральный директор "Запорожстали" Группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Напомним, 11 марта волонтеры "Молодежь Метинвеста" также передали запорожскому роддому медикаменты для рожениц и малышей. Медицинские наборы содержали препараты для интенсивной терапии, внутривенные системы, катетеры.

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