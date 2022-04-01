Запорожье готовится к обороне: в городе введут усиленный комендантский час

В Запорожье усиливают комендантский час. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожье вводят непрерывный комендантский час на двое суток. Он продлится до 4 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

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Комендантский час начнется в субботу, 2 апреля в 20:00 и завершится в понедельник, 4 апреля в 5:00.

В это время нельзя будет выходить на улицу и другие общественные места. Находиться на улице могут только те, у кого есть специально выданный пропуск и удостоверение личности.

"Защита Запорожского края продолжается! Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Такие меры вынуждены и направлены на безопасность жителей региона", – говорится в сообщении.

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Какая ситуация в Запорожской области

31 марта стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов пять населенных пунктов в Запорожской области.

Так, бойцы-десантники вместе с другими подразделениями сил обороны Запорожского края продвинулись и отбросили врага. Таким образом, удалось вернуть под контроль населенные пункты Затышье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Красное.

Ситуация в Запорожской области на 1 апреля остается напряженной, но контролируемой. Противник проводит попытки продвижения по направлениям населенных пунктов Гуляйполе, Запорожье, Каменское, но успеха не имеет.

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Российские оккупанты продолжают производить артобстрелы местной инфраструктуры и дорог в Орехове и нескольких других населенных пунктах Пологовского района.

Что касается Запорожья, то жители города вместе с подразделениями ТРО и другими силовыми структурами продолжают готовиться к обороне.

Как пишет "Суспільне", по состоянию на вечер 31 марта 2022 и на утро 1 апреля 2022 подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 32 оккупанта, 38 – ранили.

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