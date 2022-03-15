Задержан предатель, который обеспечивал оккупантам связь в Украине (фото)

Хакер передавал команды и указания передовым группам русских захватчиков / Коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины задержала хакера, обеспечивавшего оккупантам мобильную связь в Украине. За один день через него проходило до тысячи звонков.

Об этом сообщает СБУ.

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С помощью этого хакера враг мог:

анонимно совершать телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны захватчиков в Украине;

рассылал украинским силовикам и государственным служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов;

передавал команды и указания передовым группам российских захватчиков.

Хакер, который обеспечивал оккупантам связь. Фото: СБУ

Как установила СБУ, за один день через этого хакера проходило до тысячи звонков. В настоящее время его задержали и изъяли все оборудование.

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Злоумышленнику объявили о подозрении.

Оборудование хакера. Фото: СБУ

20-й день войны в Украине