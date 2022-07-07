Задержан корректировщик огня, планировавший обстрел Николаева (фото)

В Николаеве СБУ разоблачила предателя / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ задержала жителя Николаева, который передавал по анонимным каналами информацию о наших военных ФСБ, а также был корректировщиком огня и планировал передать очередную информацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Служба безопасности Украины.

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"Житель Николаева, который кроме разведки дислокации и перемещения подразделений ВСУ в регионе собирал разведданные по критической инфраструктуре и оборонным объектам в причерноморских районах. Полученную информацию враг планировал использовать для осуществления серии ракетных обстрелов городов и диверсий на юге Украины", – говорится в сообщении.

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По информации СБУ, данные которые предоставить житель Николаева оккупантам они использовали при корректировке массовых ракетных обстрелов г. Николаева, которые произошли в период с 26 по 30 июня.

Установлено, что сотрудники ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности привлекли жителя Николаева, который поддерживал полномасштабную агрессию России и оправдывал военные преступления захватчиков.

Для передачи информации злоумышленник использовал специально созданный анонимный телеграмм-канал.

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Во время обысков у мужчины обнаружили

взрывчатка;

огнестрельное оружие и боеприпасы;

русскую символику;

мобильные телефоны с поличным.

В настоящее время житель Николаева задержан и сообщен о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении и расположении ВСУ, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

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