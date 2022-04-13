Зачем Россия сменила командующего войной в Украине: данные разведки

Россия сменила командующего войной / Фото: Коллаж: Сегодня

Назначение Россией генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине — это попытка централизовать командование и управление, сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что успеху вторжения России в Украину до настоящего времени мешала неспособность к слаженным и скоординированным военным действиям

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"Российские сообщения недавно отмечали прогрессирование наступления на Донбассе, поскольку российские силы перефокусируются на восток. Выбор Дворникова дополнительно демонстрирует, насколько решительное сопротивление украинцев и неэффективное довоенное планирование заставили Россию переоценить свои операции", — говорится в сообщении британской разведки.

Дворников с 2016 года командовал Южным военным округом России, который граничит с украинским Донбассом. Также он имеет опыт командования в Сирии, как и многие высокопоставленные российские генералы.

Смена военного командования РФ

Россия на фоне отступления от Киева и признанных самим Кремлем существенных потерь в ходе боевых действий сменила командующего. Вторжение в Украину возглавил Александр Дворников, командующий войсками Южного военного округа. Он имеет прозвище "сириец" и известен в армейских кругах своей матершиной.

Одной из причин проблем, возникших при достижении целей вторжения в Украину, стала плохая координация между войсками различных российских военных округов, участвующими в операции. В РФ считают, что генерал Дворников должен изменить эту ситуацию и добиться лучшей координации.

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что назначение Дворникова — вынужденный шаг, поскольку Россия сейчас наступает на территорию Украины, применяя очень разнородные силы.

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