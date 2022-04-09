За время войны в Украине погибли 176 детей – Офис Генпрокурора

За месяц войны погибли десятки детей / Фото: Коллаж: Сегодня
С начала вторжения России в Украину погибли 176 детей, еще более 324 получили ранения. Однако количество жертв может быть и выше, поскольку посчитать всех не могут из-за оккупации населенных пунктов или активных боев.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.
8 апреля в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске погибли 5 детей и 16 получили ранения. На ракете, которой бомбили вокзал, была надпись "За детей". Под Гостомелем в Киевской области нашли расстрелянный автомобиль с семьей, ребенку было чуть больше года.
В Изюмском районе Харьковской области обнаружены замученные и сожженные тела трех человек, один из погибших – ребенок.
Больше всего пострадало детей в таких областях:
- Донецкой – 102;
- Киевской – 91 (16 – в столице);
- Харьковской – 76;
- Черниговской – 50;
- Николаевской – 40;
- Луганской – 35.
В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.
Издевательства оккупантов над детьми
После того, как российские военные покидают украинские города, всплывают жуткие подробности их преступлений. В частности, появились данные, что оккупанты насилуют детей или же их родителей прямо у них на глазах, издеваются над несовершеннолетними и убивают их. Наводим только часть новостей за последнее время:
- ГУР Минобороны Украины сообщило в Facebook, что зафиксированы случаи, когда российские оккупанты используют украинских детей как живой щит для военной техники.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о замученных в Буче украинцах:"Можно себе только представить весь ужас, который откроется нам на освобожденных территориях. Массовые пытки, изнасилования женщин и детей, казни гражданских – это далеко не полный перечень зверств путинских "освободителей".
- Журналист Евгений Спирин рассказал, что в Буче на улицах находят тела жестоко убитых украинцев. У некоторых погибших детей связаны руки, а у девочек разорваны половые органы.
- Также в Сети рассказывали, как на глазах у детей в Ирпене и Буче оккупанты расстреливали родителей. Детей насиловали и говорили, чтобы они уважали россиян.