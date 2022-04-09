За время войны в Украине погибли 176 детей – Офис Генпрокурора

За месяц войны погибли десятки детей / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала вторжения России в Украину погибли 176 детей, еще более 324 получили ранения. Однако количество жертв может быть и выше, поскольку посчитать всех не могут из-за оккупации населенных пунктов или активных боев.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

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8 апреля в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске погибли 5 детей и 16 получили ранения. На ракете, которой бомбили вокзал, была надпись "За детей". Под Гостомелем в Киевской области нашли расстрелянный автомобиль с семьей, ребенку было чуть больше года.



В Изюмском районе Харьковской области обнаружены замученные и сожженные тела трех человек, один из погибших – ребенок.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой – 102;

Киевской – 91 (16 – в столице);

Харьковской – 76;

Черниговской – 50;

Николаевской – 40;

Луганской – 35.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.

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Издевательства оккупантов над детьми

После того, как российские военные покидают украинские города, всплывают жуткие подробности их преступлений. В частности, появились данные, что оккупанты насилуют детей или же их родителей прямо у них на глазах, издеваются над несовершеннолетними и убивают их. Наводим только часть новостей за последнее время: