За три недели РФ разрушила больше, чем за 8 лет на Донбассе – Зеленский

Оккупанты продолжают убивать мирное население Украины, в том числе и детей. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. Он заявил, что оккупанты больше всего бомбят как раз те города, которые РФ так стремилась "защищать". За три недели войны военные РФ убили более 100 детей.
Свое обращение глава страны опубликовал в Telegram.
Что сказал Зеленский – главные тезисы
Россию ждет международный трибунал. Оккупанты ответят за каждый акт терроризма против Украины.
В Украине начала работу следственная группа Международного уголовного суда, которая вместе с украинскими правоохранителями собирает доказательства военных преступлений РФ. Зеленский уже пообщался с прокурором суда, который прибыл в Украину.
По состоянию на утро 16 марта 103 ребенка убиты. Всего по Украине разрушены 400 учебных заведений, больше всего в Донецкой области – 119.
Российские войска нанесли Украине в сотни раз больше разрушений, чем Донбассу за 8 лет. Больше всего пострадали территории именно Донбасса, а также приграничных областей на российском направлении и юг Украины. Это как раз те города, которые пропагандисты всегда называли домом особенно близких для России людей.
"Мир уже начинает понимать, что без признания России государством-террористом невозможно восстановить справедливость по отношению к Украине. Невозможно будет восстановить международный порядок".
Противник несет огромные потери – больше 14 тысяч погибших. Мы забираем брошенную технику и используем для обороны.
"Если вам известно, где враг бросил свои танки или другую бронетехнику, панцири или пушки, сообщайте украинским силам", – сказал Зеленский.
8 лет назад РФ провела фейковый референдум в Крыму. Если бы мир тогда более жестко отреагировал на это, то не было бы войны в Украине сейчас. Все это зло родилось с оккупации Крыма.
В Украине будет ежедневная минута молчания. В 9 часов вся страна будет вспоминать украинцев, отдавших жизнь за родину.
Ситуация в Украине 16 марта
Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.
В ночь на 16 марта российские оккупанты обстреляли с корабля ракетами украинское побережье вблизи села Тузла Одесской области.
В Борисполе простились с полковником, который погиб в бою в Луганской области.
За 20 дней российского вторжения силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования российских войск.
Восстановление Украины после войны будет стоить более 560 млрд долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.