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За сутки ВСУ уничтожили 250 оккупантов на Востоке

Владимир Козырь
9 мая, 22:20
Враг ежедневно терпит потери на украинской земле

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

За сутки украинские защитники отбили 8 атак российских оккупантов. Кроме того, военные ликвидировали более двухсот захватчиков.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восход".

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Украинские военные продолжают давать оккупантам достойный отпор. Враг в неудачных атаках на позиции ВСУ понес потери в живой силе и технике.

В результате боев было уничтожено:

  • личного состава военных РФ – до 250;
  • танки – 13;
  • БТР – 1;
  • БМП – 10;
  • САУ – 1;
  • минометы – 2;
  • АТТ – 6;
  • БПЛА – 1.

Общие потери оккупантов

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1145 танков и ликвидировали около 25 650 российских военных.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:

  • личного состава 25 650 человек ликвидировано;
  • танков – 1145;
  • боевых бронированных машин – 2764;
  • артиллерийских систем – 513;
  • РСЗО – 185;
  • средств ПВО – 87;
  • самолетов – 199;
  • вертолетов – 158;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1970;
  • корабли – 12;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 377;
  • специальной техники – ​​41;
  • крылатых ракет – 94.

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