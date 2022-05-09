За сутки ВСУ уничтожили 250 оккупантов на Востоке

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

За сутки украинские защитники отбили 8 атак российских оккупантов. Кроме того, военные ликвидировали более двухсот захватчиков.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восход".

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Украинские военные продолжают давать оккупантам достойный отпор. Враг в неудачных атаках на позиции ВСУ понес потери в живой силе и технике.

В результате боев было уничтожено:

личного состава военных РФ – до 250;

танки – 13;

БТР – 1;

БМП – 10;

САУ – 1;

минометы – 2;

АТТ – 6;

БПЛА – 1.

Общие потери оккупантов

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1145 танков и ликвидировали около 25 650 российских военных.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:

личного состава 25 650 человек ликвидировано;

танков – 1145;

боевых бронированных машин – 2764;

артиллерийских систем – 513;

РСЗО – 185;

средств ПВО – 87;

самолетов – 199;

вертолетов – 158;

автомобильной техники и автоцистерн – 1970;

корабли – 12;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377;

специальной техники – ​​41;

крылатых ракет – 94.

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