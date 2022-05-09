За сутки ПВО Украины уничтожила 10 целей оккупантов

Украинские защитники уничтожают технику оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Противовоздушная оборона Украины 8 мая уничтожила 10 целей российских оккупантов. В частности, были обезврежены ракеты.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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Подробности

8 мая противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ поражено 5 беспилотных летательных аппаратов: 4 "Орлан-10", один "Форпост" и три крылатые ракеты. Еще два беспилотника "Орлан-10" уничтожили зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск Украины.

Всего за сутки поражено 10 воздушных целей:

7 БпЛА (ОТР);

3 крылатые ракеты.

Ударная авиация Воздушных сил Украины наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам, лишая врага возможности совершать наступательные действия на отдельных направлениях.

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Потери у оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 до 08.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 25 500 (+400) человек;

танков ‒ 1130 (+8) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28) ед.;

артиллерийских систем – 509 (+0) ед.;

РСЗО – 179 (+7) ед.;

средств ПВО – 86(+2) ед.;

самолетов – 199 (+0) ед.;

вертолетов – 156 (+1) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 1961 (+27) ед.;

кораблей/катеров – 12 (+1) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19);

специальной техники – ​​39 (+1);

крылатых ракет – 92 (+2).

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