За сотрудничество с Россией – 15 лет за решеткой: Зеленский подписал закон

Президент Украины принял важное решение. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией.

Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко во время телемарафона.

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"Закон о коллаборационизме подписан уже президентом, по моей информации, будет опубликован", — сказал он.

Речь идет о двух законах, касающихся коллаборационной деятельности, а именно №5143 и №5144. Верховная Рада 3 марта приняла соответствующие поправки к Уголовному кодексу.

Первый закон карает за сотрудничество с Россией сроком до 15 лет, второй позволяет закрывать партии и организации, связанные с осужденными по первому закону.

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Зеленский подписал указ о национализации российского имущества

Еще 3 марта Верховная Рада Украины приняла закон о национализации в Украине имущества и денег юридических лиц, происходящих из России. Это решение было принято из-за того, что РФ вторглась на территорию Украины и начала войну.

Принятый ВР закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" 10 марта подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает официальный сайт парламента.

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