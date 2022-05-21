За минувшие сутки ВСУ уничтожили танки оккупантов и "Град"

Украинскими защитники за сутки нанесены такие потери врагу. Коллаж "Сегодня"
За минувшие сутки ВСУ на юге уничтожили 36 захватчиков, 3 танка Т-72, реактивную систему залпового огня "Град" и автомобильную технику.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
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В Николаевском и Херсонском направлении захватчики продолжают ведение боевых действий и инженерное обустройство своих позиций с подготовкой запасных отступных рубежей. При этом уже долгое время они не ведут активных наступательных действий.
Активных наступательных действий уже долгое время не ведет. Позиции наших войск и населенные пункты с мирными жителями враг безжалостно укрывает артиллерийским и минометным огнем, совершая около 70 обстрелов в сутки.
"Такие действия используются и как элемент устрашения гражданских, и как попытки дискредитировать Вооруженные Силы Украины. Но в ответ на такие провокации жители оккупированных территорий доказывают, что они верят только в Украину. Да, сегодня над вокзалом оккупированного Херсона взвился сине-желтый флаг", – говорится в сообщении.
Чуть позже оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию с удобрениями. Произошел взрыв и возник пожар. ГСЧС ликвидировали возгорание, и никто не пострадал.
Также отмечается, что корабельная группировка противника представлена семью большими десантными кораблями и обязательным присутствием хотя бы одного корабля – носителя крылатых ракет. В приграничной зоне с Приднестровьем ситуация стабильная и контролируемая. Продолжаются контрдиверсионные меры, обеспечена охрана государственной границы.
Обстановка
- По данным американской газеты The Washington Post, США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они войдут в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов.
- Спикер Пентагона Джон Кирби сообщил, что очередной пакет оборонной поддержки для Украины будет содержать вооружение и технику общей суммой около $100 миллионов.
- Президент США Джозеф Байден публично высказался в поддержку вступления Швеции и Финляндии в НАТО, однако при этом он сделал намек в адрес Украины. На выступление в Розовом саду Белого дома американский лидер вышел в галстуке цветов украинского флага.