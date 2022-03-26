За месяц войны в Украине погибли полсотни железнодорожников

Погибло 54 человека/Фото: коллаж: "Сегодня"

За первый месяц войны России против Украины погибли 54 железнодорожников. 64 человека получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин в Telegram.

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"Первый месяц войны унес жизни 54 железнодорожников. Еще 64 железнодорожника ранены, с разной степенью тяжести. И еще трое находятся в плену. И это самая трудная для меня сторона войны", — написал Камышин.

Кроме того, он сообщил, что при ремонте контактной сети в результате взрыва погибла женщина 1974 г.р. и ранен железнодорожник 1972 г.р. Он в тяжелом состоянии.

"Да, у того, что железная дорога работает по графику, есть цена. И это самая высокая цена, она измеряется жизнями наших железнодорожников. Разве кому-то еще не ясно, что мы будем идти до конца, до победы, мы не остановимся. Закрытое небо поможет нам сохранить жизнь наших железнодорожников, самое дорогое, что у нас есть", — отметил Камышин.

В Украине из-за обстрелов РФ погибли 135 детей

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В каких областях больше всего пострадали дети:

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Киевской – 64;

Харьковской – 44;

Донецкой – 46;

Черниговской – 34;

Николаевской – 25;

Запорожской – 26;

Житомирской – 15;

Херсонской – 15;

Сумской – 14.

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